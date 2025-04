Incidente ad Ascoli, un conducente guidava con la patente revocata: multa da 5.000 euro

Ascoli, 1 aprile 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alla periferia di Ascoli, coinvolgendo due veicoli e causando il ferimento di un 66enne, attualmente ricoverato all’ospedale Mazzoni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9:15, quando un uomo alla guida di una Nissan Micra ha perso il controllo del veicolo in una semicurva, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un Fiat Doblò.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ascoli Piceno per effettuare i rilievi, il personale Anas per la gestione del traffico e i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti.

Durante i controlli, le autorità hanno scoperto che il conducente del Fiat Doblò circolava con la patente revocata da quattro anni. Per lui è scattato il fermo amministrativo del veicolo e una sanzione di 5.000 euro.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti sulle loro condizioni di salute.