Incidente in autostrada Coppia ferita

Una coppia di giovani ascolani è rimasta ferita in un incidente autonomo accaduto poco prima delle cinque di ieri sulla corsia nord dell’Autostrada A 14 dopo Cupra Marittima. Il conducente della vettura un giovane di 30 anni, con a bordo una giovane donna di 29 anni, ha perso il controllo dell’auto che, dopo una spaventosa sbandata, si è schiantata contro il guard rail. Entrambi gli occupanti del veicolo sono rimasti contusi, ma per fortuna non in modo grave. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato due equipaggi della Potes di San Benedetto che hanno trasportato i giovani al Madonna del Soccorso di San Benedetto, uno in codice arancione e l’altro in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza la vettura.