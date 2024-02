La gamba finisce tra le lame della motozappa, grave un agricoltore

Ascolil 6 febbraio 2024 – È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona un agricoltore vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia di Ascoli Piceno, in località Caprignano.

Il 65enne stava lavorando in un campo quando una gamba gli è finita fra le lame di una motozappa che stava utilizzando.

Nel cadere è poi rimasto incastrato in una rete di recinzione e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Alla luce della gravità delle condizioni dell'agricoltore, i sanitari del 118 hanno disposto il suo trasferimento d'urgenza in eliambulanza al Trauma Center del Torrette.