Industria Felix, nessun premio per le Marche

Giovedì a Milano la quinta edizione del premio Industria Felix, creato per le aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili. Quest’anno Industria Felix premia le 161 imprese più competitive d’Italia, ma purtroppo, nel lungo elenco che cita realtà di ogni regione d’Italia, le Marche non sono state mensionate. Ambiente, logistica e trasporti, sanità e turismo i settori più gettonati, ma sono 14 le partecipate a maggioranza pubblica che si sono distinte. E se le Marche appaiono non pervenute, Lombardia e Campania sono le regioni più premiate, seguono Puglia, Lazio e Veneto. La provincia di Milano surclassa quella di Roma con 18 titoli rispetto ai 12 della capitale e di Salerno. Fatturati miliardari per 6 società. Le regioni più premiate sono, come lo scorso anno, Lombardia e Campania, che saliranno sul palco 27 volte a testa, seguite da Puglia (24), Lazio (15) e Veneto (12). Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 3 per la Sicilia con una new entry nell’ambito del commercio, 2 per il Lazio e 1 per la Toscana. Il 60esimo evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale fondato e diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui temi Esg. La quinta edizione nazionale è realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Elite, Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa formazione e lavoro.