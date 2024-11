La Fermana chiede il supporto della città

Sale l’attesa per la delicata sfida con il Sora che attende domenica la Fermana al Bruno Recchioni con la squadra concentratissima sul campo, agli ordini di mister Bolzan. Nel frattempo però continua a muoversi la macchina organizzativa canarina in totale sintonia, come ormai ben sappiamo da quest’anno, con l’Amministrazione Comunale. In questa direzione va l’iniziativa presentata con un comunicato stampa nella giornata di giovedì. "L’Amministrazione Comunale e la Fermana, in sinergia con l’associazione Solo Fermana, da anni al seguito e supporto della prima squadra della nostra città, hanno realizzato un progetto di avvicinamento delle realtà commerciali alla compagine canarina. Grazia all’associazione Tarassaco, che da decenni opera nel sociale, che metterà a disposizione la possibilità di pubblicizzare la propria attività tramite una campagna di marketing via web, i volontari dell’associazione Solo Fermana nelle prossime settimane avvicineranno le realtà del territorio per chiedere un contributo finalizzato al sostegno della società. Certi che tale iniziativa sia compresa e sostenuta da tutti per un bene comune ringraziamo in anticipo chiunque aderirà e sosterrà la Fermana in ogni modo possibile". Insomma una campagna di sensibilizzazione verso la Fermana, una raccolta fondi e sostegni per il club canarino che va a coinvolgere anche associazioni cittadine, il tutto in un momento chiave della stagione. Sia in campo dove c’è da fare punti per risalire la china, sia fuori dal campo dove si attende a breve (probabile entro le prossime 2-3 settimane) l’ok definitivo anche dal Tribunale sulla Ristrutturazione del Debito, vero e autentico obiettivo stagionale, determinante per il futuro della Fermana. Sul campo però arriva una squadra come il Sora che evoca anche precedenti importanti in una storia di incroci lunghissima come sottolineato dalla memoria storica Marco Rossetti. Della lontana stagione 1933-34 il primo incrocio tra le due formazioni che in totale si sono incrociate 16 volte. La Fermana ha ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte con i ciociari che ha Fermo storicamente hanno sempre raccolto pochissimo. Negli otto precedenti al Recchioni i canarini hanno totalizzato 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, questa proprio nell’ultimo incontro disputato tra le due squadre: era 20 marzo 2005 in serie C1 girone B e i bianconeri si imposero 0-2. Invece, l’ultima vittoria interna dei canarini risale ad oltre venti anni fa e precisamente al 15 febbraio del 2004, sempre in C1 con le reti di Di Deo e Belmonte. Roberto Cruciani