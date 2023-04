La legalità inizia già tra i banchi

Emergenze educative ed educazione alla legalità. Questo il progetto di ampliamento dell’offerta formativa rivolto alle classi primarie (quarte e quinte) e secondarie di tutti i plessi dell’Isc del Tronto e Valfluvione. Con il primo incontro è iniziata la fitta serie di appuntamenti che vedrà coinvolti gli alunni, grazie all’impegno messo in campo dalla Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Annagrazia Di Nicola con la collaborazione della Camera minorile picena. Un progetto educativo sviluppato senza oneri a carico dell’istituto per rispondere alle emergenze educative che anche la scuola è chiamata ad affrontare, insieme alle altre realtà formative. L’iniziativa ha seguito le tematiche già emerse nel corso della tavola rotonda tenutasi a Venarotta lo scorso 23 novembre in memoria dell’agente di polizia Andrea Fornaro, che era stato studente proprio della scuola venarottese. "L’idea è nata dalla volontà dei genitori dell’agente – commenta la Garante Di Nicola –, che avevano voluto destinare le donazioni ricavate in occasione del funerale del figlio per questo progetto. Insieme al dirigente scolastico Spurio così abbiamo analizzato quali potevano essere le materie più interessanti". L’ascolto del minore, gli strumenti di correzione e il diritto alla riservatezza del minore; i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, le regole per un corretto uso del cellulare. Questi i temi toccati insieme agli alunni della primaria. Per quanto riguarda la secondaria: le regole da utilizzare nella comunicazione virtuale e sui social, con un focus sui cosiddetti discorsi d’odio; l’analisi delle conseguenze dei comportamenti antigiuridici in ambito civile e penale e il concetto di imputabilità. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per il 21 aprile poi a seguire ci saranno quelli del 2, 4, 9, 10 maggio.

mas.mar.