La ’maratona’ dei radioamatori. Dal 43° Parallelo a tutto il mondo

A Grottammare è in pieno svolgimento la maratona di sette giorni dei radioamatori Ari di San Benedetto che stanno promuovendo l’immagine di della Perla dell’Adriatico nel mondo. Lo fanno attraverso l’attivazione del 43° Parallelo che domenica ha festeggiato il dodicesimo anno di fondazione e della posa del Dream Point sulla pista ciclo pedonale in riva al mare, opera dello scultore Francesco Santori. Una scultura di travertino ascolano che rappresenta il globo terrestre con una grande ’G’ che sta per Grottammare sull’Adriatico e Golfo di Baratti sul tirreno. Vi è poi una lastra di pietra abruzzese su cui l’artista ha riportato le icone dei quattro luoghi di pellegrinaggio: Santiago di Compostela, Lourdes, Assisi e Medjugorje. I radioamatori per una settimana, fino a sabato prossimo 11 maggio, cercheranno di contattare il maggior numero di operatori in ogni parte del mondo che a loro volta riceveranno una cartolina con il logo del 43° Parallelo Italy, quello dell’Ari di San Benedetto e soprattutto le immagini dei luoghi più belli della Perla dell’Adriatico. Ma c’è di più, i radioamatori, come ha spiegato il presidente Filippo De Renzis, che ha coordinato il progetto insieme all’amministrazione comunale, assessorato alla cultura e turismo, cercheranno di battere il record di due anni fa, quando furono effettuati 3020 collegamenti in 98 Paesi del mondo.

Per l’evento è operativo il nominativo speciale ’II6RCAB’ che sta per Radio, Cultura, Accoglienza e Benessere. I radioamatori, cinque quelli che si sono registrati per questo evento, stanno operando in fonia, digitale e Mors. "Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore azione volta a promuovere la nostra città e per la quale siamo grati all’associazione 43esimo Parallelo e all’Ari, sezione di San Benedetto – ha affermato Lorenzo Rossi vice sindaco e assessore al turismo – Esistono dei linguaggi apparentemente antichi, ma che hanno ancora molto seguito in tutto il mondo e questa ne è la dimostrazione e che permettono di farci conoscere e di entrare in relazione con tante realtà. Ricordo che il tema del 43° Parallelo ha il grande potere di unificare per cui ringrazio i radioamatori ed i soci del 43° Parallelo".

L’iniziativa è stata promossa dai soci Giuseppe Marcozzi, Luigi Santori e Filippo Olivieri con il coordinamento del presidente Marcello Iezzi e del presidente dell’Ari Filippo De Renzis.