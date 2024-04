ascoli

2

monopoli

0

: Sciammarella, Caucci (dal 16’ s.t. Sottil), Cozzoli, Lattanzi, Gaffuri, Piermarini, Deriu, Bando (dal 16’ s.t. Carano), Tarantino (dal 26’ s.t. Colaiacomo), Lo Scalzo (dal 1’ s.t. Gorica), Del Moro (dal 33’ s.t. Barrotta). Panchina: Amato, Carosi, Ciccanti, Gaspari, Loretucci. Allenatore: Ledesma.

MONOPOLI: Sibilano, Biundo, Berlen, De Vietro, Lovero, Leuzzi, Anaclerio (dal 20’ s.t. Guglielmi), Mazzotta (dal 41’ s.t. Magista), Capobianco (dal 41’ s.t. Di Pietro), Depalo (dal 36’ s.t. Cubretovic), Meliddo (dal 1’ s.t. Colaci). Panchina: Dibello, Mancino, Cutrignelli, Natola, Mezzapesa. Allenatore: De Luca.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Marcatori: al 12’ p.t. Tarantino, al 32’ p.t. Deriu.

Note - ammonito Tarantino per l’Ascoli. Corner: 2-4.

La Primavera di Ledesma vince ancora e difende una poltrona per i prossimi playoff. Nel match andato in scena sabato scorso al Picchio Village i bianconeri sono riusciti a superare agevolmente il Monopoli per 2-0. Le firme vincenti sono state quelle messe a segno da Tarantino e Deriu. Il confronto si è aperto subito nel migliore dei modi per l’Ascoli che è riuscito a trovare il vantaggio per poi raddoppiare alla mezz’ora. Nella ripresa i padroni di casa così hanno potuto gestire il risultato controllando i tentativi di reazione tentati dalla formazione pugliese. Nel finale proprio gli ospiti hanno colpito un palo con Colaci. Pirotecnico successo per 3-2 invece quello trovato dalla formazione under 17 di Gigi Giorgi nella gara disputata contro il fanalino di coda Ternana.

I bianconeri, anche qui sono stati bravi a portarsi avanti di due reti con Livon e Dileo. In avvio di ripresa la reazione umbra non si è fatta attendere con il gol trovato da Karageorgi, ma successivamente l’Ascoli ha assestato la terza rete con Caramori.

A nulla è valso il rigore con cui Montenegro ha anticipato il triplice fischio finale. Sconfitte di misura per under 16 e 15 rispettivamente battute in trasferta dai pari età del Lecce. I primi, alleanti da Monaco, sono stati superati per 1-0 grazie alla rete decisiva di Marrocco. Mentre i ragazzi di Cusimano sono stati sconfitti per 2-1. Il vantaggio giallorosso di Felice aveva trovato la risposta del Picchio con Balducci.

Nel finale però è stato Arcuti a regalare i tre punti al Lecce. Pareggio per 2-2 infine quello che ha visto la prima squadra femminile dell’Ascoli impattare contro l’Unione Mandolesi.