La riviera ancora al Salone del Libro

La Riviera delle Palme, assieme ad altre realtà regionali, parteciperà per il secondo anno consecutivo al Salone del Libro di Torino. San Benedetto torna a presentare le proprie iniziative in quella che è da molti considerata la manifestazione culturale più importante in Italia, e lo fa per iniziativa del suo storico libraio, Mimmo Minuto, che assieme al governo regionale e all’amministrazione comunale ha messo in piedi una serie di appuntamenti di grande interesse. Lo stand marchigiano rimarrà al Salone dal 18 al 21 maggio, ovvero per quasi tutta la durata dell’evento. Tante, le proposte messe sul piatto dalla sola riviera, come ad esempio, il Festival "Memoir", che verrà spiegato dallo stesso Minuto, dall’assessore alla cultura di San Benedetto Lina Lazzari e dal direttore artistico Andrea Vianello, già direttore di Rai Radio 1 e di Rai Gr Parlamento. Nello stesso contesto sarà quindi presentato il progetto ‘Libri in rete’ della Biblioteca comunale ‘Lesca’, nonché la trentesima edizione del Premio ‘Libero Bizzarri’, storica rassegna rivierasca del documentario. Nell’occasione, si parlerà anche del Festival ‘Piceno d’autore’ assieme al presidente della Provincia Sergio Loggi, e del Festival del Libro delle Marche, un evento al quale sta lavorando proprio Minuto: "Sarà una fiera itinerante, nel corso della quale verrà dato spazio a tante importanti realtà del nostro panorama - afferma il libraio, che esprime soddisfazione per la nuova avventura piemontese - Tornare al Salone del Libro di Torino è per noi un grande onore. L’aspetto più importante è che i nostri sforzi ottengono finalmente il giusto riconoscimento anche oltre i confini del territorio d’origine".

Le iniziative sambenedettesi invece vengono meglio definite dalla Lazzari: "La nostra biblioteca non è uno spazio chiuso entro mura fisiche - dichiara l’assessore - ed anzi ha l’ambizione e la volontà di aprirsi al territorio, in quanto realtà inclusiva. Tutto è nato dalla costituzione di un ‘patto per la lettura’, cui hanno aderito circa 40 soggetti: a partire da questo si è formata una rete di presidi sparsi per tutta San Benedetto. Mi riferisco, ad esempio, alle biblioteche di quartiere, che abbiamo posizionato là dove possono sorgere problemi di integrazione sia economica che etnica. In queste realtà sono stati inseriti percorsi per anziani, ipovedenti e famiglie. La ‘Lesca’, infine, ha anche aderito al progetto ‘Biblioteca amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti’, grazie al quale riceverà un’importante certificazione Unicef". Tra i partner citati da Minuto figurano, fra gli altri, il Circolo Tennis ‘Maggioni’, l’associazione ‘Pelasgo’ e Utes. In via ufficiosa, infine, pare che nell’alveo degli ‘Incontri con l’autore’ si stia lavorando per portare in riviera, il 26 maggio, anche il telecronista sportivo Fabio Caressa.

Giuseppe Di Marco