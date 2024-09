La Samb deve sfatare il tabù Notaresco. Polverizzati i 400 biglietti del settore ospiti

Rotto subito il digiuno con i tre punti con la vittoria di rigore sulla Recanatese, ora la Samb è chiamata al bis a Notaresco. Un campo ostico per i rossoblù dove non hanno mai vinto. Nei tre precedenti in terra d’Abruzzo, tutti in serie D, il Savini non è mai capitolato. Il primo match tra le due squadre si è disputato nell’infrasettimanale dell’Immacolata Concezione l’8 dicembre 2021. La Samb allenata da Mauro Antonioli è fermata sull’ 1-1. Speranza porta in vantaggio gli abruzzesi a metà del primo tempo, poi al 27’st De Sena si fa respingere un calcio di rigore da Shiba (oggi all’Azzurra Sbt in Promozione) ma tre minuti prima del 90° lo stesso De Sena pareggia per i rossoblù, in quel periodo ancora in zona play out. Il 29 gennaio 2023, tracollo Samb. Il Notaresco si impone per 1-0 grazie al gol di Romano dopo 14 minuti di gioco. Seconda gara di Manolo Manoni. Il presidente Roberto Renzi fischiato già all’inizio della partita e aspramente contestato nel corso del match, abbandona Notaresco con largo anticipo. Il 5 novembre scorso la Samb di Lauro viene bloccata dagli abruzzesi sull’ 1-1 dopo tre vittorie consecutive. Al gol del rossoblù Battista risponde Belloni. A Notaresco la Samb ritroverà il paly maker Andrea Arrigoni che nella passata stagione totalizzò 34 gettoni, quattro assist ed altrettante reti in maglia rossoblù. Ma anche il tecnico Mattia Evangelisti ha giocato in riva all’Adriatico nel campionato di Serie C 2008-09 collezionando una sola presenza. Il Notaresco ha conquistato un solo punto nelle prime due giornate, frutto del pari di Sora (1-1). Intanto la Samb ha messo a segno sette reti nel test con la juniores di Fabio Saggiomo, disputatosi ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Cinque gol nel primo tempo e due nella ripresa con doppiette di Paolini e Fabbrini ed un’autorete della squadra avversaria. Nella ripresa sono andati a segno Evangelisti e Baldassi mentre il baby Vagnoni ha realizzato la rete della bandiera per la juniores. Nota positiva del giovedì in casa rossoblù è stata anche la presenza di Luca Lulli nel match con la juniores. Il centrocampista ha giocato una ventina di minuti con Palladini che conta di averlo a disposizione. Lavoro differenziato con il prof Maurizio Di Renzo per Umberto Eusepi. Infine sono stati venduti in poco tempo i 400 tagliandi messi a disposizione dal Notaresco. Altri biglietti non saranno messi in vendita per il settore ospiti.

Benedetto Marinangeli