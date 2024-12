La Samb lancia la volata. Due gare fino al giro di boa

Quarto successo di fila per la Samb e titolo d’inverno con due giornate di anticipo. Numeri importanti quelli della formazione di Ottavio Palladini che ora vanta sette punti di vantaggio sull’Aquila prima inseguitrice, otto sull’ Atletico Ascoli, nove sul Teramo e ben dieci sul Chieti. Mancano solo due giornate al termine del girone di andata con Eusepi e compagni che sono chiamati a chiudere alla grande questa prima fase di campionato. A Termoli, però, i rossoblù hanno rischiato veramente grosso. Contro una squadra ridotta all’osso, squassata da una profonda crisi societaria, la Samb ha sofferto moltissimo per averne ragione. Addirittura in svantaggio è riuscita a recuperare prima con Moretti (secondo centro stagionale per l’ex Ancona dopo il gol realizzato in Coppa Italia alla Vigor Senigallia) e poi ecco il sorpasso con Zini in pieno recupero. Si è rischiato un nuovo Avezzano. L’undici di Palladini ha avuto un approccio alla gara molle e si è avuta di nuovo la conferma che contro le difese schierate, con il 4-3-3 non si riesce a cavare un ragno dal buco. E questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti Palladini catechizzerà i suoi su ciò che a Termoli non è andato sotto il profilo tecnico tattico. Sul fronte mercato la Samb è sempre sulle tracce di Massimo Camilli della Roma City e alla ricerca di un altro 2006. Il diesse Stefano De Angelis è al lavoro in tal senso. Intanto domenica prossima al Riviera arriva la Fermana. Sono stati bruciati in poche ore i 600 biglietti in vendita per la Curva Nord. La prevendita si era aperta alle 10 di ieri mattina. Ma sono sempre disponibili i tagliandi di Tribuna laterale nord, Tribuna centrale e Tribuna est mare. Via libera, da parte dell’Osservatorio, alla trasferta di San Benedetto per i tifosi della Fermana. Infatti il dispositivo dell’organo del Viminale ha previsto la vendita dei biglietti, fino alle ore 19 di sabato 14 dicembre, ai residenti della provincia di Fermo, esclusivamente per il settore ospiti del Riviera, ad eccezione di quelli nei Comuni di Altidona, Campofilone, Moresco, Lapedona, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio che possono acquistare anche i biglietti nei settori locali. In questi comuni sono numerosi i tifosi della Samb.

Benedetto Marinangeli