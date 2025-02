La Samb ritrova Eusepi. Ma ad Ancona niente tifosi

Umberto Eusepi può tornare a disposizione di Ottavio Palladini per la gara interna contro l’Isernia. La lastra di controllo, cui il capitano rossoblù è stato sottoposto questa mattina, ha fatto emergere un netto miglioramento al polso sinistro operato a inizio mese, dopo la frattura rimediata nei minuti finali della gara interna con il Fossombrone. Il capitano della Samb, dunque, fuori da tre partite (Roma City, Castelfidardo e Avezzano), potrebbe anche andare in panchina indossando una fasciatura rigida e non un tutore. Eusepi ha finora sempre svolto la parte atletica evitando i contatti fisici ed i contrasti di gioco. Una decisione che verrà presa insieme allo staff medico ed ai tecnici nei prossimi giorni. Intanto ieri pomeriggio il bomber rossoblù ha preso parte al test in famiglia disputatosi al Ciarrocchi, realizzando anche un gol. Un segnale importante in vista del match con l’Isernia. Una gara da vincere ad ogni costo contro la penultima in classifica reduce dal pareggio interno contro il Sora per 1-1. La squadra allenata da Domenico Farrocco ha raccolto un totale di quattro vittorie in tutta la stagione e precisamente contro Sora (nella gara d’andata), Termoli, Fermana e Castelfidardo. La formazione molisana dovrà fare a meno del centrale argentino Gimenez Alan Damian, squalificato per una giornata. Ed infine si va verso il divieto di trasferta per i tifosi della Samb in occasione del derby del 10 marzo con l’Ancona al Del Conero. L’Osservatorio nazionale per le Manifestazioni Sportive ha infatti rinviato alle valutazioni Casms (Comitato Analisi per la Sicurezza Manifestazioni Sportive). E dunque "si invitano le Leghe competenti a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi". La stessa cosa era avvenuta per quanto riguardo Avezzano per la quale fu vietata la vendita dei biglietti per i supporters rossoblù delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo. Si tratta, in questa stagione, del terzo divieto di trasferta per i tifosi della Samb ad iniziare da quello della prima giornata contro l’Atletico Ascoli al Don Mauro Bartolini di Monticelli. Allo stesso tempo, però non bisogna dimenticare che ai tifosi dell’Ancona fu vietata la presenza nel match dell’andata.

Benedetto Marinangeli