La Samb saluta Lonardo. Intanto continua a vincere

La Samb si gode il 6-2 rifilato alla Recanatese ma soprattutto i confermati nove punti di vantaggio sull’Aquila. L’ennesima dimostrazione di una squadra che sa quello che vuole che quando affonda fa male. Ma giustamente Palladini si lamenta per le reti incassate frutto ancora una volta di errori. Piccoli svarioni che devono essere eliminati. In grande evidenza il reparto offensivo con tutti gli effettivi a segno. Eusepi, Kerjota, Battista e i subentranti Moretti e Baldassi, nonostante l’addio di Lonardo. Insomma una squadra che ha tutti i requisiti per vincere il campionato, senza mai abbassare la guardia perché le insidie sono dietro l’angolo. Dopo l’ufficializzazione da parte dell’Atalanta pochi minuti prima del match con la Recanatese dell’acquisto di Edoardo Lonardo, anche la Samb ha confermato la positiva chiusura dell’operazione con il club orobico con una nota stampa. "La società rossoblù - si legge - esprime tutto il proprio orgoglio per una cessione storica ad un top club di serie A e protagonista ai massimi livelli europei in Champions League che verserà nelle casse della Samb 400mila euro più vari bonus (al raggiungimento di determinati obiettivi) pagabili in un solo esercizio entro marzo 2025. Un’operazione magistrale condotta dal direttore sportivo Stefano De Angelis, con il club del presidente Vittorio Massi che ringrazia Lonardo per il suo importante apporto alla causa rossoblù, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia nerazzurra in un nuovo e irrinunciabile capitolo della sua giovane carriera". Lonardo, domenica pomeriggio, attraverso un post sui social ha salutato la Samb. Parole al miele per la società, i compagni di squadra ed i tifosi.

Intanto sembra essersi arenata l’operazione che dovrebbe portare in rossoblù Alessandro Sbaffo. Il Re Leone ha confermato alla dirigenza leopardiana di volere vestire la maglia rossoblù. Ma i rumor di mercato parlano di una richiesta di un conguaglio in denaro alla Samb da parte della Recanatese per poter tesserare l’attaccante. E il presidente Massi da quest’orecchio non ci sente proprio. Una situazione che potrebbe sbloccarsi in un verso o nell’altro nel giro a breve. Per l’attacco piace sempre il 2006 Flavio Ferrari dell’Avezzano ma di proprietà del Bologna.

Benedetto Marinangeli