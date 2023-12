Ladri ad Ascoli, due bar visitati nella notte: più danni che bottino

Ascoli, 21 dicembre 2023 – Due noti esercizi commerciali di Ascoli sono stati oggetto di furti che hanno comportato per la verità più danni che vere e proprie perdite economiche. A subirli sono stati il Bar Musical e il Babbo’s Bar di Porta Cappuccina. Il primo ad essere stato visitato dai ladri è stato il Bar Musical due notti fa. "Per entrare hanno rotto la vetrina ed è questo il danno più rilevante" racconta Luciano Zaini, titolare del bar di via Verdi, sempre molto frequentato. "Per il resto hanno portato via qualche moneta, un computerino, un telefonino e qualche bottiglia di liquore, ma hanno scelto le bottiglie meno importanti come Vecchia Romagna e Amaretto di Saronno, ignorando qualche altra invece decisamente di maggior pregio, come alcuni champagne. E’ chiaro che non si è trattato di ladri professionisti, ma di veri e propri ‘acchiappagalline’" commenta il titolare del Bar Musical con grande senso di spirito nonostante la disavventura.

“Già un paio di anni fa erano accadute cose simili in diversi bar della zona" racconta ancora. L’altro furto è avvenuto la notte scorsa poco più avanti, al Babbo’s Bar nei pressi di Sant’Emidio Rosso, ma stavolta il bottino è stato ancora più scarso. "Si sono introdotti nel mio locale sfondando una finestrella del bagno – racconta Basilio Galanti, titolare del bar – ma non lasciamo mai soldi all’interno per cui non hanno trovato niente né nella cassa, né nella macchinetta per le sommesse. Hanno ignorato le bottiglie di liquore e alla fine hanno portato via un computerino e una piccola cassa acustica che usavamo per fare un po’ di musica ogni tanto". È presumibile che a commettere i due furtarelli siano state le stesse persone, molto probabilmente una sola o al massimo due visto l’esiguità dei bottini. Due furti che si aggiungono a quelli avvenuti in questi giorni in alcune abitazioni di Acquasanta e Mozzano che hanno fruttato bottini comunque più importanti di quelli ai bar di Porta Cappuccina.