Ladri in azione, rubate due Range Rover Evoque

Le bande di ladri di auto sono tornate a fare shopping lungo le strade di Grottammare, dove nella notte di venerdì scorso sono state rubate due costosissime Range Rover Evoque. Una era parcheggiata in via Cairoli, nella zona della stazione ferroviaria e l’altra in via dei Piceni. Ricevuta la denuncia sporta dai proprietari, i carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, del telepass e del Gps di cui le vetture sono dotate. Una delle due Evoque, tramite il Gps, è stata rintracciata in provincia di Foggia seppur, secondo i primi riscontri, alleggerita di alcune parti. Gli accertamenti da parte dei carabinieri vanno avanti per cercare di fare piena luce sui due furti e arrivare ai responsabili, ma appare chiaro che le bande di ladri, provenienti dalla Puglia, in particolare da Cerignola e zone limitrofe, prediligono compiere furti a Grottammare, per la vicinanza del casello autostradale alla Città. Non è escluso che in loco possa trovarsi anche un basista che segnala la posizione delle auto di cui le bande hanno bisogno, facilitando il compito dei delinquenti.