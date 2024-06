"L’AI, spiegata semplice"

’Intelligenza Artificiale spiegata semplice’ è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Fnaarc (agenti di commercio) della provincia di Ascoli che si terrà domani nella sala congressi dell’hotel Calabresi a San Benedetto. Dopo il successo registrato nella recente convention nazionale a Milano, il progetto sarà replicato a San Benedetto, organizzata dalla Fnaarc Confcommercio Picena, con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche. Relatori d’eccezione i due esperti di caratura nazionale Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti che illustreranno che cos’è l’Intelligenza Artificiale ed in che modo può contribuire a rendere più efficienti le imprese e a migliorare il servizio offerto. "Desideriamo conoscere come integrare l’Intelligenza Artificiale nelle nostre attività – afferma Tullio Luciani presidente Fnaarc della provincia di Ascoli e consigliere nazionale – Non vogliamo subire il cambiamento ma vogliamo guidarlo assicurandoci che nessun agente resti indietro rispetto ad un’evoluzione tecnologica inevitabile". Il convegno avrà inizio alle 15 ed è aperto, gratuitamente, a tutte le imprese e persone interessate.

Giacinto Fiore vanta collaborazioni con Università e Centri di Ricerca, tra cui il Centro di Ricerca Semeion e la The Artificial Intelligence School di Roma. Pasquale Viscanti ha fondato ’IA Spiegata Semplice’.