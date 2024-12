L’anno inizia con Ron. Il 9 tornano le ’fochere’

Villaggi, animazioni, concerti: è tutto pronto per l’avvio del cartellone degli eventi natalizi, il cui programma è stato licenziato nella giunta di due giorni fa. Tante e variegate le iniziative, patrocinate e in alcuni casi finanziate dall’ente. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, di fronte all’infopoint turistico di via Mare sarà allestito un presepe artigianale a cura del comitato di quartiere Mare. Un’animazione itinerante (a cura di Arte Viva) sarà presente in diverse zone della città il 14 dicembre (via Mare e via dei Laureati), 15 (viale De Gasperi) e 24 (in centro). Nel periodo natalizio sono previste ulteriori 30 uscite di zampognari e figuranti (Novart, Sun Events e Arte Viva) per le vie della riviera. Al piazzale Pinguino, il 21 dicembre, ecco il villaggio ludico a tema con ‘Babbo Natale arriva dal mare’ (Lega Navale). Il 21 e 29 dicembre, nonché il 4 e 5 gennaio in piazza Matteotti sarà la volta dell’animazione ‘Legnogiocando-Ludobus’ (Saltamartino), con giochi ecosostenibili. Il 22 dicembre dal lungomare a piazza Giorgini c’è la sfilata di ‘Babbi Natale in moto’ (associazione ‘I cavalieri di Akashi’). Il 26 dicembre e il 5 gennaio in piazza Giorgini spazio ai ‘Villaggi natalizi’ a cura di Sun Events (‘Dreams Christmas’ e poi ‘Aspettando la befana’). Il 28 (Paese Alto ore 15) e 29 dicembre (viale Moretti 10.30; Paese Alto 15) ‘Teatro nazionale dei burattini’ (Adriano Ferraoiolo e figli). Tra il 30 dicembre e il 1° gennaio all’ex Galoppatoio, andrà in scena il raduno di fine anno di camperisti da tutto il Paese (Camper Club Truentum).

E ancora: il 31 dicembre e primo gennaio in piazza Giorgini c’è ‘Capodanno Music Fest’ (Seventeen Eventi), con il primo giorno a cura di Radio Azzurra, countdown e maxi-schermo, e a seguire special guest Dj Angelo (Radio Deejay), mentre il primo gennaio ci sarà Ron in concerto. Sempre il primo gennaio in piazza Giorgini ecco il ‘Villaggio di Babbo Natale’ (Arte Viva) con opera acustica, ‘Happy New Year Park’, villaggio ludico con spettacoli, e artisti di strada. Infine il 6 gennaio, alla darsena turistica, troverà posto un ultimo villaggio ricreativo chiamato ‘La Befana? Al molo sud!’ (Circolo Nautico). Lo stanziamento del comune è pari a 152.590 euro. L’8 dicembre verranno accese le luminarie, mentre il 9 sarà la volta delle storiche ‘fòchere’, che verranno posizionate in piazza San Filippo Neri, al parco di via Saffi, tra via Toscana e viale De Gasperi, ex Galoppatoio, alla piazza della chiesetta di Santa Lucia, all’area antistante la chiesa di San Pio X, via del Cacciatore, via Val Cuvia e nell’area antistante la chiesa di San Giacomo della Marca. L’organizzazione dei falò sarà a cura delle parrocchie, dei diversi comitati di quartiere e di numerose associazioni fra cui il Circolo dei Sambenedettesi, Amici del Parco di Via Saffi, Associazione Antoniana Eventi, Rialto Croce, Fides Vita, Circolo Mare Bunazze e Associazione San Giacomo della Marca. L’accensione è prevista per le 21.

Giuseppe Di Marco