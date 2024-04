"L’area dell’ex camping diventi un parco di benessere e sport"

"Per riqualificare l’area ex Camping ci vorrebbe una sorta di spazio benessere e sport, alla stregua di certi parchi che si possono incontrare sulle spiagge californiane". È questa l’idea che Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori ‘Riviera delle Palme’, lancia per valorizzare la porzione di lungomare e arenile centrale, per il quale non è ancora stato progettato il necessario restyling. L’amministrazione comunale, in ogni caso, ha intenzione di rimetterla in sesto, ma solo dopo che avrà chiuso la pratica del lungomare: in questo caso, il bando di assegnazione dei lavori verrà emanato entro maggio. "Quella zona – continua Mozzoni – è tra le meno frequentate del lungomare, ma non credo che un’area per spettacoli estivi sia il modo più azzeccato per renderla appetibile. Perché la gente ci vada, penso sia più giusto riqualificare il percorso vita e collegarlo a campi e attrezzature per lo sport su spiaggia, così da attirare quotidianamente i turisti che vogliono fare attività ma anche chi, semplicemente, passeggia sul lungomare".

Con cambiamenti del genere, questa zona di San Benedetto diventerebbe un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di sport, vista la vicinanza del campo ‘Europa’, della pineta ‘Falcone e Borsellino’, della ‘Beach Arena e dei campi da basket di via Tedeschi. Al momento, però, la priorità rimane il rifacimento della porzione centrale di lungomare, che va dallo chalet ‘La Bussola’ al residence ‘Las Vegas’: un’opera che dopo anni non è ancora stata completata. Dopo aver posto fine ai rapporti con la precedente ditta, il comune ha deciso di lavorare ad un nuovo bando, nel quale è inserito anche il rifacimento della passeggiata all’altezza dei manufatti in zona ex Camping. L’idea, in comune, è che questi casotti in futuro vadano eliminati, ma niente sarà deciso prima del bando sul lungomare – che verrà pubblicato entro il mese in arrivo – e prima di parlare con l’Autorità portuale, vista la vicinanza dell’area demaniale. I lavori al segmento centrale della passeggiata, quindi, dovrebbero cominciare tra settembre e ottobre. Questi prevedono la ripavimentazione in pietra naturale posata, la piantumazione di un filare alberato ‘portabici’ provvisto di aiuole in corrispondenza delle essenze più grandi. Parallelamente al filare verrà realizzata la nuova pista ciclabile in calcestruzzo drenante, ampia 3 metri. La fila di parcheggi verrà mantenuta, e l’illuminazione verrà ammodernata con punti a led.

Giuseppe Di Marco