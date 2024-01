Lauro: "Fatta una grande partita. Il livello della squadra ora è salito"

"Vediamo se ci siamo" aveva detto l’allenatore Maurizio Lauro alla vigilia e la Samb ha dimostrato di esserci, con una buona prestazione, reagendo alla grande allo svantaggio. "Questo è un campionato complicato per tutti, non solo per noi – ha detto il mister a fine partita -, noi abbiamo giocato un’ottima gara nonostante lo schiaffo preso all’inizio. Avremmo potuto approcciare meglio la partita. Il gol subito in avvio poteva tagliarci le gambe, poi abbiamo alzato la pressione e la partita l’abbiamo fatta noi, dovevamo chiuderla prima ma va bene così, bisogna anche imparare a saper soffrire, vincere anche in sofferenza. Hanno tutti disputato una grande partita, anche chi è entrato in corsa. Abbiamo cambiato tanti moduli durante la gara, i ragazzi sono stati bravi ad adattarsi. Senigagliesi? Lo abbiamo preso per fare la differenza, deve solo capire quanto è forte. Fabbrini? Si vede che ha una marcia in più rispetto alla categoria, è chiaro che deve star bene. E’ entrato e ha spostato gli equilibri. La rosa è indubbiamente forte, eravamo forti anche prima ma abbiamo forse pagato l’infortunio di Paolini, stavolta mancava Bontà, penso che il livello della squadra sia salito. Ma non dobbiamo mai abbassare la guardia, abbiamo vinto una partita difficile. Dobbiamo sempre giocare bene limitando gli errori". Debutto con gol per Fabbrini. "E’ stato bello, uno stadio molto bello, bella partita. Speriamo di continuare così, io mi diverto a giocare, mi sto trovando benissimo con la squadra, sono contento. Questa è una piazza che non c’entra nulla con la categoria". A segno anche Scimia. "E’ stata – ha detto il centrocampista – la vittoria del gruppo, siamo riusciti a ribaltarla con merito". Secondo gol consecutivo per Pagliari: "Sono contento, proprio prima di addormentarmi ho pensato che volevo rifare gol ed è arrivato".

s.v.