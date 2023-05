Lavoratore in nero assunto dopo controllo

Sospesa un’attività imprenditoriale di Porto d’Ascoli ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 7mila euro, a seguito dei controlli eseguiti dal personale della polizia di Stato. I controlli svolti dal personale della polizia di San Benedetto ed Ascoli hanno riguardato bar, ristoranti, discoteche e locali notturni. In uno di queste attività è stato scoperto un lavoratore in nero che è stato poi assunto dopo il controllo della polizia, per cui l’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività, poi revocata a seguito di regolarizzazione del dipendente. Nello stesso locale era in corso uno spettacolo musicale senza la documentazione autorizzativa che ha fatto scattare la sanzione prevista per legge. In un bar, invece, è stato scoperto che venivano somministrate cibi e bevande senza la prevista Scia, stessa cosa è stata scoperta in un centro massaggi. Tutti sanzionati.