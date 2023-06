Lavori e incubo code in A14 L’Aspi rimuove i cantieri Torneranno l’11 settembre

La società Autostrade per l’Italia ha fatto scattare il piano di rimozione dei cantieri di ammodernamento sulla tratta fra Pedaso e Vasto Sud della A14. Da ieri, infatti, è già operativo il piano di sospensione dei cantieri in vista dell’esodo estivo. Dalle 6 del mattino e fino alle 22 di lunedì 11 settembre, infatti, verrà garantita la viabilità su tutte le corsie disponibili e in entrambi i sensi di marcia. L’obiettivo è di agevolare i transiti previsti dal ponte del 2 giugno, caratterizzati da un incremento dei flussi per via degli spostamenti verso le località turistiche e di rientro verso le città.

Le attività di ammodernamento, in linea con il piano condiviso con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le istituzioni del territorio, riprenderanno in modalità ridotta e solo in orario notturno, nelle giornate di martedì 6 giugno e mercoledì 7 giugno. La sospensione per il periodo estivo, programmata in concomitanza con l’interruzione delle attività scolastiche, partirà definitivamente dalle 6 di giovedì 8 giugno e sarà mantenuta fino alle 22 di lunedì 11 settembre, durante tale periodo potranno tuttavia essere programmati interventi in orario notturno, a bassi flussi di traffico, con orario 22 – 6.

Il programma delle attività per le giornate del 6 e del 7 giugno prevede cantieri legati al piano di ammodernamento esclusivamente in orario notturno (dalle 22 alle 6). Nelle fasce orarie diurne invece saranno eseguiti interventi legati alla programmata manutenzione ordinaria, senza impatto sulla carreggiata, quali il rifacimento della segnaletica orizzontale e lo sfalcio del verde. Le gallerie, in particolare, sono interessate da due attività distinte: una di tipo impiantistico, giunta al 95% di avanzamento, e una strutturale utile ad allungare la vita di esercizio delle opere.