Lavori in via Volta per il rifacimento dell’asfalto

Sono ufficialmente cominciati i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Volta, un intervento che i residenti attendevano da mesi. Le condizioni della carreggiata, compromesse da buche, crepe e dalle piogge recenti, avevano reso il tratto pericoloso per chiunque lo percorresse. La protesta dei cittadini, che si è fatta sempre più forte, si era fatta sentire soprattutto attraverso i social, dove erano state condivise immagini eloquenti del degrado.

Nel corso dei lavori, via Volta sarà percorribile soltanto a senso unico. Una modifica che, seppur temporanea, viene guardata con favore da molti abitanti della zona, i quali auspicano che questa soluzione venga mantenuta anche al termine degli interventi. Tuttavia, ogni decisione in merito sarà legata alla futura apertura di via Lombroso, più volte annunciata dall’amministrazione. La sua riapertura è parte di un piano particolareggiato su cui il Comune sta ancora lavorando nei dettagli attuativi per superare alcuni problemi legati a dei terreni parzialmente privati.

Intanto, si è aperto il nuovo cantiere anche sul lungomare Benedetto. È in fase di allestimento il cantiere dell’impresa Gentile srls per la riqualificazione del tratto mancante del lungomare centrale. Anche qui la viabilità subirà variazioni significative: la corsia est è chiusa all’altezza del civico 58 di viale Marconi fino a via Sforza. Il traffico viene deviato sulla corsia ovest, che viene utilizzata a doppio senso di marcia. In tutto il tratto interessato, la sosta sarà vietata su entrambi i lati della strada.