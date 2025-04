Le Grotte di Frasassi al Serpente aureo

Sabato 26 aprile il cuore delle Grotte di Frasassi si sposta sul palcoscenico del teatro Serpente Aureo di Offida. Lo spettacolo ’Alla scoperta delle Grotte di Frasassi – ovvero alla scoperta del paradiso nelle viscere della terra’ avrà inizio alle ore 21.15. Si tratta di un emozionante e suggestivo viaggio narrativo tra scienza, meraviglia e teatro, pensato per tutte le età. Durante la serata verrà scoperto uno dei tesori più straordinari del territorio delle Marche come non si è mai visto. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare: "Vi aspettiamo – dichiarano - per vivere insieme questa avventura tra le meraviglie della terra!". Lo spettacolo è stato organizzato dal Comune di Offida con il patrocinio dell’associazione il Merletto di Offida e la collaborazione della Pro Loco. I biglietti avranno un costo di 12 euro intero, 10 ridotto (under 14, over 65, categorie protette e sono disponibili presso Monja’s Shop, Corso Serpente Aureo 89. Per info e prenotazioni è possibile contattare: 0736 888616 oppure 333 4358929