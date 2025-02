"Liberiamo i tigli di piazza. Leopardi"

A Castorano il consigliere comunale Luca Marcelli, capogruppo di Obiettivo Comune, ha presentato una petizione dal titolo ’Liberiamo i Tigli di Piazza Giacomo Leopardi dal box di acciaio’, per denunciare la scelta da parte dell’amministrazione comunale di installare un box di acciaio zincato per nascondere alla vista i cassonetti per la raccolta differenziata utilizzati dalle attività commerciali presenti nell’area.

"Abbiamo deciso di promuovere una petizione online – dichiara il consigliere – per coinvolgere il maggior numero di cittadini, associazioni e attività commerciali, nel chiedere all’amministrazione comunale di rivedere la proprio scelta, però mai avremmo pensato di poter raggiungere un risultato così straordinario con 17.000 firme, in poco più di un mese dalla sua presentazione sulla piattaforma change.org.

Una scelta poco funzionale e molto discutibile dal punto di vista estetico, poiché lo spazio nel quale è stato installato il box, rappresentava uno degli scorci più suggestivi del borgo con uno splendido affaccio sulle colline picene e una vista spettacolare sui Monti della Laga e sul Gran Sasso. Proprio un bel modo di promuovere e valorizzare il nostro borgo e di accogliere i turisti che vengono a Castorano, che ora non potranno più ammirare una splendida porzione del nostro paesaggio, ma bensì un box in acciaio zincato tra due tigli.

Riteniamo tale scelta non giustificabile e per questo abbiamo presentato, prima una interrogazione e ora una mozione per chiedere al Sindaco e l’amministrazione comunale di rivedere il progetto e di liberare i tigli di Piazza Giacomo Leopardi dal box di acciaio, realizzandone uno nuovo e più funzionale che consenta di avere lo spazio necessario per la sopravvivenza".