Liceo classico, pezzo di cornicione finisce sull’auto di un’impiegata

Un caso piuttosto preoccupante quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì al Liceo Classico di San Benedetto, in fondo a Viale De Gasperi, dove un bel pezzo di cemento si è staccato dal cornicione dell’edificio ed è caduto sull’auto di un’assistente amministrativa spaccando il lunotto anteriore e danneggiando il tettino. Fortunatamente in quel frangente non vi erano studenti o dipendenti che passavano in quella zona, altrimenti la situazione avrebbe potuto avere sviluppi diversi. Scattato l’allarme, il dirigente scolastico Maurilio Piergallini ha fatto immediatamente transennare la zona. "Vigili del fuoco e ingegneri della Provincia hanno messo in sicurezza tutta la zona e controlleranno tutto il cornicione dell’edificio scolastico per verificare se ci sono altre criticità, al fine di evitare che episodi del genere possano verificarsi di nuovo". Sempre ieri mattina sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale che hanno verificato, insieme al dirigente scolastico, se ogni possibile rischio sia stato eliminato con una puntuale transennatura che impedisce l’accesso nelle zone sottostanti il cornicione. Sull’argomento è intervenuto il segretario provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti: "Sergio Loggi continuano a parlare di milioni di euro stanziati, ma ci sono scuole insicure, strutture trascurate e interventi mai realmente iniziati". La risposta di Loggi: "Eserciti la sua invettiva versola propria coalizione che, invece di dare risposte ai cittadini sui problemi dei territori, fa annunci su opere ciclopiche".