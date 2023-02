Lido degli Aranci, una sorta di Pro Loco

Evidenziando l’elevata progettualità di iniziative prodotte dall’Associazione Lido degli Aranci, durante un recente incontro conviviale il sindaco di Grottammare l’ha paragonata a una sorta di Pro Loco. In effetti di attività di spettacolo e di cultura ne produce molte e quella che può sembrare una battuta del primo cittadino potrebbe realmente realizzarsi, ma con la collaborazione del patrimonio associativo di cui dispone Grottammare. Sono ben 37 le associazioni iscritte all’Albo: ce ne sono alcune che arrivano da località limitrofe, ma la maggior parte sono autoctone e potrebbero diventare il braccio operativo del Comune per la promozione turistica e non solo. Dopo tutto le Proloco sono organizzazioni senza scopo di lucro, come la maggior parte di quelle iscritte nell’Albo grottammarese, che si occupano di promozione turistica del territorio, al fine di tutelare il patrimonio storico e culturale. Sono, infatti, formate da volontari che si impegnano a: valorizzare le tradizioni locali; esaltare i prodotti e le bellezze del territorio; organizzare manifestazioni.