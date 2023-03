Lo spettacolo "Anna Frank e il diario segreto"

La giornata della memoria viene celebrata ogni anno per ricordare le tante vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio 2023, alcune classi terze del plesso "Cappella" hanno partecipato alla visione di uno spettacolo teatrale "Anna Frank e il diario segreto", di Ari Folman, presso il teatro Concordia. Il film racconta di Kitty, l’amica immaginaria di Anna, una personificazione del diario che prende vita nei giorni nostri. Tramite il suo diario, Anna le aveva sempre raccontato quello che succedeva, dalla persecuzione nazista alle cose più intime, tipiche di una ragazza della sua età. All’inizio Kitty è molto curiosa, felice di poter vedere il mondo insieme ai suoi nuovi amici, e inizia a esplorare Berlino, dove scopre l’importanza della storia di Anna. Presto, però, si renderà conto che l’insegnamento non è servito: gli avvenimenti del passato si stanno ripetendo anche oggi, in maniera diversa. Attraverso la storia di Kitty troviamo un parallelismo tra le persecuzioni subite da Anna e quelle subite dai migranti nell’Europa di oggi. Una storia apparentemente banale ma coraggiosa, che (oltre a farci conoscere la storia di Anna) ci aiuta a capire che le persecuzioni di un tempo non sono finite, ma hanno solo cambiato obiettivo.