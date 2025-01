Lonardo-Atalanta: è fatta. E la Samb aspetta Sbaffo

Edoardo Lonardo è ufficialmente un calciatore dell’Atalanta. Il giovane attaccante classe 2005 ha firmato ieri il contratto che lo legherà alla formazione orobica fino al giugno 2029. Ha effettuato le visite mediche a Zingonia e sarà inserito nella formazione under 23 del club neroazzurro. Un salto di qualità di indubbia rilevanza per un ragazzo che nel corso di questa stagione con la Samb aveva messo a segno 8 reti, l’ultima domenica scorsa con l’Atletico Ascoli e totalizzato anche cinque assist.

L’Atalanta ha fatto un’offerta importante a Lonardo ma anche alla Samb che monetizza così l’intuizione di avere vincolato il classe 2005 fino al giugno 2027. Erano decenni che il club rossoblù non riusciva a vendere un ragazzo ad una formazione di Serie A. Gli ultimi sono stati Ottavio Palladini ceduto al Pescara e Gianfranco Parlato alla Reggiana, entrambi nella massima serie. Senza dimenticare Sebastiano Vecchiola e Max Fanesi passati all’Ancona ma in Serie B.

L’addio di Lonardo riapre la strada all’arrivo alla Samb di Alessandro Sbaffo. Giovedì sera il diesse della Recanatese Josè Cianni, nel corso della trasmissione Pianeta Samb in onda su Radio Azzurra si è tenuto sul vago in merito a quest’argomento ma la sensazione è che il Re Leone da lunedì sarà un nuovo calciatore rossoblù. "Ho parlato con De Angelis a novembre - ha detto il diesse leopardiano - quando mi ha chiesto se poteva avere il permesso di trattare con Sbaffo. Poi non l’ho più sentito. Credo che la decisione spetti al calciatore. In cuor mio spero che resti a Recanati anche perché si tratta di un elemento che in D, ma anche in C fa la differenza. Ma allo stesso tempo non ci opporremo ad una sua richiesta di andare via e di passare alla Samb. Per il suo futuro non lo limiteremo".

Il diesse De Angelis è alla ricerca di un attaccante del 2006. E’ stato individuato in Flavio Ferrari dell’Avezzano ma di proprietà del Bologna ma l’operazione è in stand by. E domenica ecco la trasferta di Recanati. Palladini con ogni probabilità impiegherà Moretti a fianco di Eusepi in avanti con il sacrificio di uno tra Zini e Pezzola per fare spazio all’under Zoboletti nella formazione di partenza. Recanatese-Samb sarà diretta da Petraglione di Termoli (Prestini-Colitti).

Benedetto Marinangeli