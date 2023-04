Lotta alla movida molesta Ordinanza per la riviera: premi ai locali più virtuosi

Torna l’ordinanza anti-movida molesta, ma rimarrà in vigore solo per un mese. Per quella estiva invece, verranno previsti dei meccanismi di premialità per i locali più virtuosi: quelli, cioè, che nel corso del tempo non siano stati multati o che non siano stati costretti a chiudere. Il ‘premio’ in questione potrebbe tradursi, ad esempio, in alcuni metri di concessione esterna in più. Intanto, le disposizioni primaverili ricalcano in gran parte quelle decise lo scorso anno in tema di asporto e consumo di bevande alcoliche, su cui si preannuncia una stretta. Oltre al bastone però c’è anche la carota: nell’ordinanza non sono stati indicati orari di apertura e chiusura dei locali, una decisione presa per dare fiducia agli esercenti della città. Le nuove misure sono state definite ed adottate a valle di un nuovo incontro con gli imprenditori rivieraschi: entrate in vigore ieri mattina, rimarranno valide fino al 6 maggio. Il centro cittadino, inoltre, dovrà marciare con quale limitazione in più rispetto al restante territorio comunale. In tutta San Benedetto da ieri è vietato, dalle 24 alle 6, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comunque denominati e definibili, delimitati o meno. Al tempo stesso non è permessa la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico: questo, sempre nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Regole aggiuntive, si diceva, sono previste per il ‘quadrilatero’ delimitato a nord da via Manzoni, ad ovest da viale Marinai d’Italia, a sud dal torrente Albula e ad est dalla Strada Statale 16. All’interno di questo perimetro i pubblici esercizi, i circoli privati e le attività artigianali non possono, dalle 21 alle 6, somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto. Il divieto, in realtà è esteso alle bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine o metallo. Tali attività saranno consentite solo all’interno del locale oppure nelle pertinenze in concessione. Per il momento, ad eccezione delle solite raccomandazioni per il rispetto delle norme, non c’è altro. Rispetto all’anno scorso quindi non sono stati inseriti gli orari di chiusura e apertura, che però verranno reintegrati quasi sicuramente con una successiva ordinanza per il periodo estivo. Sì, perché per il momento è difficile che il comune possa redigere il regolamento annuale anticipato mesi fa: questo, probabilmente, vedrà la luce fra la fine dell’estate e gli ultimi mesi del 2023.

Giuseppe Di Marco