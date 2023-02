Luberti Bus: "Noi restiamo nel Piceno"

"Mantenere la sede ad Ascoli come scelta d’amore e continuare ad investire". Questo l’impegno preso da Luberti Bus che ha presentato i due nuovi autobus Mercedes dal costo di circa 350mila euro ognuno entrati a far parte della flotta. L’azienda ascolana opera nel settore dal 1979 (è alla terza generazione) dapprima come agenzia viaggi e tour operator e poi affiancando il noleggio dei mezzi con conducente. L’azienda gestita dai fratelli Andrea e Daniele Luberti attualmente dispone di circa 20 mezzi. "Da ormai diversi anni abbiamo aperto filiali e rimesse a Milano, Roma e Bologna. "La nostra è ormai una dimensione a carattere nazionale ma abbiamo voluto mantenere la base ad Ascoli benché spostando una parte della flotta in città come Roma, Milano e Bologna garantisce un più ampio accesso alle richieste di scuole, eventi, fiere, ecc. e poi tanti gruppi stranieri movimentati da grandi tour operator di cui siamo vettori ufficiali. Una scelta d’amore e di coraggio che ci sta premiando".