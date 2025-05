Palumbieri consigliere della Fispic

L’ascolano Giovanni Palumbieri, storico allenatore della ‘Picena Non Vedenti Carlo Malloni’, squadra di torball, è stato eletto nel nuovo consiglio federale Fispic, ovvero la federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi. Le elezioni ci sono state nei giorni scorsi a Tivoli e il consiglio resterà in carica per il prossimo quadriennio. Presidente federale sarà Silvio Alviti, mentre l’ex presidente Di Girolamo è stato nominato vicepresidente ed eletto consigliere in rappresentanza delle società, insieme a Nanda Ferretti e Santino Di Gregorio. Gli altri componenti del consiglio federale, sono proprio l’ascolano Giovanni Palumbieri, consigliere in rappresentanza dei tecnici, Magdalena Hofer e Jacopo Lilli, consiglieri in rappresentanza degli atleti, mentre il presidente dei revisori dei conti è Pierluigi Giordano. Infine, fiducia confermata al dottor Andrea Cesolini che nei prossimi quattro anni continuerà a svolgere il ruolo di segretario generale.