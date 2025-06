Lungomare, Piunti:: "Il Comune non ha mantenuto le promesse"

Il consigliere comunale Pasqualino Piunti, già sindaco della città ed esponente, in consiglio, di Forza Italia, torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale, denunciando una situazione di disordine e ritardi legata ai cantieri ancora aperti sul lungomare e alle problematiche legate alla sosta. Secondo Piunti, la situazione attuale è ben lontana dalle promesse fatte nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale. Il cantiere del restyling del lungomare, infatti, "doveva essere smantellato entro la fine di maggio, ma a inizio giugno sono ancora presenti transenne e interruzioni sia sul ponte dell’Albula che nelle aree interessate dai lavori". "I parcheggi sono già a pagamento, eppure sia sul ponte dell’Albula che nella zona interessata dal cantiere per il restyling ci sono ancora transenne e chiusure", ha affermato il consigliere. A tutto ciò l’ex primo cittadino aggiunge anche l’attuale situazione del parcheggio dell’ex Tirassegno, l’area a ridosso del viale palmizio che tradizionalmente in estate viene adibita a sosta gratuita per le auto. Anche qui, Piunti denuncia una mancanza di programmazione: "Quell’area non è ancora operativa. Questo significa che chi deve frequentare il lungomare, gli stabilimenti balneari nel fine settimana, o paga o paga. Non ci sono alternative, a meno che non si decida di parcheggiare a notevole distanza". Non meno preoccupante, secondo il consigliere, è la partenza di un nuovo cantiere sulla rotatoria di via Pasubio, proprio a ridosso dell’estate.