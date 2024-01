Lutto in città, a soli 51 anni addio all’avvocato Daniela Carbone

La città di Ascoli piange la scomparsa dell’avvocato Daniela Carbone, deceduta a soli 51 anni a causa di un male incurabile. Stimata professionista e anima, assieme al papà Leonardo, già presidente dell’Ordine degli Avvocati, dello studio legale Carbone, Daniela era specializzata in Diritto del Lavoro ed era molto conosciuta in tutta Italia. Socia della Fondazione Carisap, donna di grande intelligenza e straordinaria preparazione, era dotata di grande sensibilità, sempre sorridente e affabile, ma era soprattutto una mamma amorevole. Ha affrontato gli ultimi mesi con tenacia, continuando a lavorare, senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. Da tempo combatteva con la grave malattia che aveva affrontato con forza e determinazione. Lo scorso anno si era candidata per il Consiglio direttivo dell’Ordine degli Avvocati ed era risultata la più votata con 338 preferenze. Le era stato assegnato l’incarico di Tesoriere. Sconvolto dalla notizia il presidente Paolo Travaglini: "Inutile ricordare lo spessore professionale di Daniela – ha ammesso – abbiamo perso un’amica, una persona eccezionale. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme non solo nel Consiglio dell’Ordine, ma tra tutti gli avvocati e per coloro che, come me, la conoscevano fin da piccola. Un dolore immenso e inaspettato a cui si aggiunge il dramma dei due figli adolescenti ai quali va il nostro grande abbraccio". Addolorata anche la consigliera regionale Monica Acciarri amica d’infanzia di Daniela Carbone: "Una notizia sconvolgente – ha ammesso tra le lacrime – ci eravamo sentite al telefono solo due giorni fa e nulla lasciava presagire quello che è accaduto. Non dimenticherò mai i suoi occhi intelligenti e il suo bellissimo sorriso". La salma di Daniela è stata composta nella Casa Funeraria Damiani dove rimarrà fino a poche ore prima della cerimonia funebre che verrà celebrata questa mattina alle ore 11.30 nella Cattedrale di Sant’Emidio. Ai genitori Maria Pia e Leonardo, ai figli Sofia e Leonardo, a Gianluca e ai parenti condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa