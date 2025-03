"Ma se ci sono 10 ingredienti"

Daniele Fabiani è il titolare del ristorante ‘Da Vittoria’ in Piazza della Viola e anche lui è intervenuto sulla tutela delle olive Dop. "Dare un nome di Denominazione di Origine Protetta ad un prodotto composto da almeno dieci ingredienti? Quindi quelli che dichiarano le proprie olive fritte all’ascolana Dop oltre alle Olive di Tenera, avranno sicuramente, carne locale, formaggio locale (parmigiano ascolano?), pangrattato con farina locale, uova del contadino, la noce moscata, il limone? Ma non prendiamoci in giro. Vorrei proprio vedere tutti questi certificati tra il libro degli ingredienti di chi dice queste fesserie".