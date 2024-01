Maial Fest, si parte venerdì alla Piazzarola

Tutto pronto per la 23esima edizione dell’Ascoli Maial Fest, la festa delle tradizioni contadine organizzata dal Club 41 presieduto da Piergentile Barbero con il past president nazionale Domenico Vannicola nel ruolo di convenor. Tre hotel cittadini sold out e decine e decine di ospiti provenienti da Europa (Malta, Romania, Germania in primis) e Italia con in testa i vertici nazionali del Club 41, della Round Table e del Club Agora. Sono questi alcuni numeri della kermesse che prenderà il via venerdì 19 con il ‘welcome porky’ previsto nella sede del sestiere della Piazzarola, per poi proseguire sabato con la festa country all’Oasi La Valle di Pagliare del Tronto all’insegna del buon cibo e dei giochi popolari. Oltre alle classiche ‘mmasciate’ del maiale, simbolo indiscusso dell’evento ascolano. Sabato sera ecco il ‘pork gala’ all’enoteca regionale Vinea di Offida e domenica gran finale con la visita al centro polifunzionale per i giovani creato dai club ad Onna (L’Aquila) dopo il sisma del 2009.

Il Maial Fest ascolano è entrato a far parte di una rete di manifestazioni europee dedicate ai sapori di una volta con gli eventi in programma a febbraio in Romania (Pork Fest Pomana Porcului) e a marzo in Germania, vicino Norimberga con il Golden Pork Fest. All’Ascoli Maial Fest saranno presenti esponenti delle due manifestazioni con gli ascolani che poi ricambieranno la visita in occasione delle manifestazioni estere.