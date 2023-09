Malore improvviso in casa. Se ne va a 32 anni Yuri Gabrielli La comunità di Spinetoli è in lutto per la morte improvvisa di Yuri Gabrielli, 32enne. La disperazione dei parenti e degli amici è immensa. Tanti gli attestati di affetto per il ragazzo dolce, conosciuto da tutti. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile.