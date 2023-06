Marcia per la solidarietà Appuntamento a Smerillo

Organizzata dall’associazione ‘Aloe Onlus’ di Fermo si terrà domenica la 19esima edizione della passeggiata ambientale ‘Marcia per la solidarietà’. L’iniziativa prevede di seguire il suggestivo sentiero tutto immerso nel verde di circa 3,5 chilometri che collega i due comuni di Montefalcone Appennino a Smerillo, la passeggiata sarà intervallata dalle testimonianze dal vivo di volontari dell’associazione e di volontari impegnati in vari progetti umanitari nei luoghi più poveri del mondo per dare sostegno alle popolazioni in difficoltà e in particolare ai bambini.

L’evento è completamente gratuito, ma attraverso l’acquisto di libri e gadget che saranno disponibili sul posto, sarà possibile fare delle donazione per sostenere i progetti che l’associazione Aloe appoggia.

Il ritrovo è presso il giardino Tronelli di Montefalcone Appennino alle 8,30 con partenza fissata alle 9, la passeggiata è abbastanza agevole e adatta a tutti. ma si consigliano comunque scarpe comode anti scivolo e indumenti adeguati.

Per chi verrà con bimbi piccoli, il percorso in alcuni tratti non è indicato per i passeggini per cui si consiglia di portare i bimbi in fascia o marsupio idoneo.

Si consiglia inoltre il pranzo al sacco perché durante il percorso non sono previsti punti di ristoro programmati. L’iniziativa negli anni ha raccolto molte adesioni, perché coniuga l’opportunità di visitare un luogo suggestivo immerso nel verde e l’occasione di ascoltare testimonianze vere che cambiano le prospettive di vita delle persone.

Alessio Carassai