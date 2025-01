Mareggiata e vento, chiuso il molo sud. La protezione tiene

Una forte mareggiata e raffiche di vento dal nord-est hanno interessato per tutta la giornata di ieri la fascia costiera del Piceno. Il mare molto agitato con venti dai quadranti orientali che hanno soffiato con raffiche fra i 50 ed i 90 Km/h, hanno costretto la flottiglia peschereccia a riparare in porto, dove sono stati rinforzati gli ormeggi. Le onde che si sono infilate dritte nell’imboccatura dello scalo sambenedettese hanno interessato parte del porto turistico, ma senza creare danni. La capitaneria di porto ha disposto la chiusura all’acceso del molo sud dove le onde passavano da una parte all’altra della passeggiata. Un forte fenomeno erosivo ha interessato l’intera costa, dove le onde, in alcuni punti, sono arrivate a lambire gli stabilimenti di Grottammare e di Cupra. La scogliera rinforzata di recente a nord della foce del torrente Tesino, per proteggere la zona più a nord della balconata sul mare, questa svolta, con le onde da nord-est ha svolto a pieno il suo compito, cosa che non ha fatto con le mareggiate da sud-est. Segno evidente che un ulteriore prolungamento della protezione di una decina di metri potrebbe risolvere completamente il problema della difesa di quel tratto di costa.