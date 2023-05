Massimo Di Cataldo a Borgo Solestà Minghi per Maggiore

Iniziano a definirsi ospiti e programmi delle notti bianche che questa estate verranno organizzate dal Comune nei quartieri cittadini. Il primo artista scelto, per quella che sarà di scena il prossimo 17 giugno a Borgo Solestà, è il cantante Massimo Di Cataldo. Mentre per la seconda notte bianca, quella nel quartiere di Porta Maggiore, si è optato per il cantautore Amedeo Minghi. La kermesse a piazza Immacolata è stata spostata al 28 luglio: inizialmente era stata programmata per il 21 luglio, ma poi, a causa della coincidenza con un grande evento in piazza del Popolo, è stata posticipata. Ad agosto, invece, il 26, la notte bianca verrà organizzata nel quartiere di Monticelli, ma l’ospite musicale non è stato ancora definito. In ballo ci sono diversi nomi tra cui quelli di Luca Barbarossa, Fausto Leali e Sabrina Salerno. Il 10 agosto, invece, come da tradizione sarà la volta della notte bianca in centro che anche quest’anno sarà curata artisticamente dalla Compagnia dei Folli.

l. c.