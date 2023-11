Masterclass con ’Il Gallo’

Appuntamento con la grande musica domenica 19 novembre alle 15,30 presso la Scuola di musica LeArti di Ascoli dove si svolgerà Masterclass di basso e chitarra alla presenza di Claudio Golinelli, meglio conosciuto come ’Il Gallo’, considerato il più grande bassista del rock italiano e da una vita accanto a Vasco Rossi. Con lui ci sarà anche Cristian Cicci Bagnoli, chitarra leader del Gallo Team, frontman dei Cicci Quartet e chitarrista della Steve Rogers Band. L’iniziativa, che ha già registrato il sold-out in diverse parti d’Italia, è aperta a tutti e permetterà di poter suonare a fianco dei numero uno del basso e della chitarra, per un’esperienza imperdibile, al termine della quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Durante la Masterclass si parlerà dei riff storici del Blasco e la loro storia, esempi sul portamento, i suoni, l’alchimia fra chitarra e basso, la dinamica, la cura della strumentazione e i segreti per un giusto cablaggio. Per partecipare alla masterclass è obbligatoria la prenotazione presso la Scuola di Musica LeArti di Ascoli (via Marucci, 10), telefonando al numero 0736 262826 (anche WhatsApp) o scrivendo a segreterialearti@gmail.com. Il costo è di 25 euro per gli allievi della scuola, 35 euro per gli esterni. Golinelli è il bassista storico di Vasco Rossi e vanta collaborazioni con Gianna Nannini, Celentano, Ron, Stadio, Battiato, Paola Turci, Gerardina Trovato, i Tazenda, Eugenio Finardi.