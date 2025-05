Mattia Gennari tra Samb, Pistoiese e Ravenna: decisione imminente

E’ sempre in stand by la posizione di Mattia Gennari. Il centrale umbro sta valutando bene tutte le opzioni che gli sono pervenute. Da una parte c’è la Samb che vorrebbe confermarlo ma ci sono pure Pistoiese e Ravenna che gli fanno una corte serrata. Quest’ultima, poi, è prima nella classifica delle formazioni di D in odore di ripescaggio. Entrambe, secondo alcune indiscrezioni avrebbero offerto un biennale importante al difensore rossoblù che alla soglia dei 34 anni, li compirà a dicembre, ha l’occasione di portare a casa un accordo pluriennale. La Samb gli offrirebbe un anno a cifre più basse rispetto al club competitor anche perché, come si sa, in C i costi dei contratti si raddoppiano. Un discorso che potrebbe investire anche chi vanta già un accordo con il club rossoblù anche per la prossima stagione agonistica. Ecco quindi che potrebbe prendere corpo la possibilità di spalmare l’ingaggio già ratificato in più anni. La dirigenza rossoblù con il diesse Stefano De Angelis in testa starebbe pensando ad una soluzione del genere per non gravare tanto sulle spese. Chi invece sembra prossimo a trovare un accordo con la Samb è Alessio Zini. Le parti sarebbero molto vicine e questa operazione potrebbe anche andare in porto nei prossimi giorni. Entro il fine settimana, con ogni probabilità si arriverà ad una decisione sia per Gennari che per Zini. Anche Luca Guadalupi vanta importanti richieste dalla Serie D con il Barletta in testa ed un altro club che preferisce agire sotto traccia e che stanno facendo di tutto per poterlo avere tra le loro fila nella prossima stagione agonistica. Più agevoli sembrerebbero le riconferme dei vari Pezzola, Paolini, Battista e Chiatante. Intanto la Samb si è trasformata da società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata a società sportiva commerciale a responsabilità limitata. Un passo necessario, quello della modifica della forma giuridica, per iscrivere i rossoblù in Lega Pro. Ora per completare l’iscrizione, resta solo da sistemare la concessione dello stadio Riviera delle Palme. Il notaio Maria Elisa D’Andrea, moglie del presidente Massi, ha fissato un appuntamento in Comune a stretto giro, entro questo fine settimana. Ed infine questa mattina verrà presentato ufficialmente Cristian Pazzi come nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù. Si conosceranno gli obiettivi che il sodalizio rivierasco si prefigge di raggiungere per quanto riguarda il vivaio che deve diventare il fiore all’occhiello della Samb gestione Massi. In questo progetto potrebbe essere coinvolto anche un altro ex rossoblù e compagno di squadra di Pazzi e cioè Gabriele Puglia, attualmente responsabile del settore giovanile del Mosciano in Abruzzo.

Benedetto Marinangeli