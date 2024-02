Maxi sequestro di prodotti tra Ascoli e San Benedetto

Oltre centomila articoli di carnevale e articoli di bigiotteria, ritenuti non sicuri o irregolari, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza. I militari delle fiamme gialle hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 25mila euro a carico di ciascuno dei due negozianti che li aveva messi in vendita nelle rispettive attività di Ascoli e di San Benedetto. L’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dal personale della guardia di finanza del gruppo di Ascoli e del comando compagnia di San Benedetto. L’attività è stata condotta nell’ambito dei controlli mirati a prevenire la vendita di articoli che sono sprovvisti delle informazioni identificative, come previsto dal codice del consumo in materia di sicurezza, fra cui: il Paese d’origine, il produttore o l’importatore, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, notizie che per legge devono essere presenti sulla confezione o sulle rispettive etichette, in modo visibile ed in lingua italiana. Ebbene, nell’ambito di tale attività i finanzieri di Ascoli e di San Benedetto hanno sequestrato 105.701 articoli, tra capi di abbigliamento e accessori di carnevale, ma anche oggetti di bigiotteria, come bracciali, catenine e anelli. Tutta la merce ritenuta irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo e i nei confronti dei titolari delle due imprese individuali di cittadini stranieri, sono scattate sanzioni per 25.823 euro come previsto dalla legge che regola la materia. E così continua l’attività della guardia di finanza della provincia di Ascoli, mirata al contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza.

Marcello Iezzi