Meduse spiaggiate, ecco perché

Le spiagge della Riviera delle Palme, sono tappezzate di meduse dopo le violente mareggiate dei giorni scorsi. A migliaia se ne sono viste nelle prime ore di domenica lungo tutto il bagnasciuga. Si tratta della medusa Quadrifoglio, molto diffusa, appartenente alla famiglia del genere Aurelia ed è facilmente riconoscibile dalla forma sferica del suo ombrello trasparente e soprattutto dalla presenza, sulla sommità, di quattro strutture circolari, le gonadi, che formano la figura del quadrifoglio. "La loro presenza in questo periodo ricade nella normalità del loro ciclo vitale, che è condizionato dai cambi stagionali di temperatura e luce, nonché della rete trofica – afferma Olga Annibale, dottoressa in biologia marina - Anche se presenta tentacoli urticanti per la cattura delle prede, questa specie non rappresenta un pericolo per i bagnanti, poiché la sua tossina non provoca effetto sul corpo umano. Lo spiaggiamento è dovuto alle correnti che ci sono state in questi ultimi giorni che hanno provocato mareggiate di una certa entità" A proposito dell’aumento di meduse che si sta registrando in questi ultimi anni, la biologa Annibale aggiunge: "Si suppone sia dovuto da una parte alla sovra pesca di specie antagoniste e predatrici e, dall’altra, studi effettuati, hanno evidenziato un cambio nel ciclo riproduttivo con l’aumento delle temperature che provocano una "riproduzione" accelerata e anticipata". Marcello Iezzi