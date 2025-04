Mezza Maratona dei Fiori, la carica dei 4mila podisti

Festeggia venticinque anni, la Mezza Maratona dei Fiori, e lo fa in grande stile, tornando ad animare San Benedetto del Tronto grazie all’impegno dell’Asd Atletica Avis, con il ritorno in contemporanea della validità della gara per il Campionato Italiano Master individuale e di società, per il secondo anno, dopo il 2011. Il percorso di San Benedetto è infatti certificato dalla Fidal, con grande soddisfazione degli organizzatori, in primis del presidente Domenico Piunti, orgoglioso e soddisfatto: "Questa gara è diventata ormai una classica fra le tante mezze maratone di Italia, tra le venti più partecipate, la prima ad usare il chip rilevamento time. Grazie allo staff, senza il quale non si potrebbe fare nulla. Abbiamo complessivamente circa 4mila iscritti". Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Antonio Spazzafumo: "Se è capace di catalizzare l’attenzione di così tanti atleti, evidentemenre l’organizzazione è ottima e quindi complimenti", mentre per l’assessore allo sport Cinzia Campanelli: "È una delle iniziative sportive più storiche della città. Grazie a tutti gli organizzatori, perché so bene il lavoro che c’è dentro e dietro un’iniziativa di questa portata".

"Sabato 12 aprile avremo anche le gare giovanili, con un pomeriggio solo per i ragazzi, all’interno del circuito di viale Buozzi", annuncia Bruno Bernabei, delegato del settore giovanile, sempre più in crescita. Ai giovani, non a caso, è dedicato anche il convegno ’Talento si nasce o si diventa?ì, organizzato in collaborazione con l’associazione Locis mps di Maria Pia Spurio.

"Sabato alle ore 18.15, all’hotel Calabresi, ne parleranno la dottoressa Roberta Cesaroni, life mental coach adolescenziale, nel suo intervento dal titolo ’Quale benessere per allenare il talento?’, e la dottoressa Minerva Strazzella, biologa nutrizionista, che centrerà il suo intervento su La giusta alimentazione per il giovane sportivo adolescente, nel periodo della vita ricco di cambiamenti fisici, emotivi e psicologici, soffermandosi anche su cosa e quando mangiare in base agli orari di allenamento e alle gare", ha spiegato il vice presidente Luigi Anelli.

Alla competizione collaborano l’Istituto Alberghiero Buscemi e l’Iis Capriotti, grazie alle professoresse Maria Pia Surio e Fiammetta Silvi e ai dirigenti Vincenzo Moretti ed Enrico Piasini. Orario di partenza della 21 e 10 km e della Family Run sarà alle ore 21.15. Il circuito, lungomare San Benedetto del Tronto verso Porto d’Ascoli sarà completamente chiuso al traffico e quindi l’organizzazione ricorda il rispetto per i divieti di sosta.

Stefania Mezzina