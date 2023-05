Mezzo per disabili rubato: recuperato in poche ore

La polizia ha recuperato un mezzo della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio a poche ore dal furto. Lunedì, una pattuglia dell’ufficio prevenzione della questura di Ascoli, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato a bordo di un veicolo per il trasporto disabili, un uomo sospetto. Quest’ultimo, dall’interrogazione delle banche dati era risultato essere un mezzo in dotazione alla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio il cui responsabile ne aveva denunciato il furto poche ore prima. Appresa tale notizia gli operatori, con i colleghi della Squadra Mobile, hanno subito bloccato l’individuo. Si trattava di un trentaduenne italiano senza fissa dimora, con origini liguri, che pertanto è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per essersi messo alla guida del veicolo con titolo sospeso. Il mezzo è stato restituito a personale della Croce Verde delegato per il ritiro. Nei confronti dell’uomo il questore di Ascoli ha inoltre emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio comunale.