Mini bomba d’acqua, allagamenti nei bar e chiusura forzata per un ristorante

La mini ‘bomba d’acqua’ caduta sabato pomeriggio sulla città di Ascoli ha provocato allagamenti e disagi in diversi locali del centro cittadino. In particolare, quelli con i tavoli all’aperto in Piazza del Popolo hanno dovuto fare i conti con il fiume d’acqua che ha invaso il loggiato arrivando anche agli ingressi dei bar. Un mese di giugno che sta proseguendo il maltempo già registrato nei mesi precedenti, unendo caldo e pioggia, sta mandando in tilt chi ama mangiare all’aperto e i titolari di bar e ristoranti che devono continuamente asciugare tavoli e sedie e annullare le prenotazioni. Problemi, infatti, li hanno avuti anche i locali nelle altre vie e piazze ascolane. In particolare, il ristorante ‘Tetsu’ in via Niccolò IV ha dovuto fare i conti con l’acqua che è entrata nel locale cucina costringendo i titolari a restare chiusi sia sabato che ieri sera. Una scelta difficile, ma non era proprio possibile tenere aperto il locale anche in vista della serata di domani che vedrà come ospite lo chef stellato Enrico Mazzaroni: lo chef Giacomo Costantini di Tetsu Han cucinerà a quattro mani proprio con la star del ‘Tiglio’ di Montemonaco. "Purtroppo per motivi non dipendenti dalla nostra volontà – hanno ammesso i titolari di Tetsu – l’Han Restaurant e il Testsu Ki Cocktail sono rimasti chiusi sabato e domenica, ma sarà tutto pronto domani sera per Enrico Mazzaroni". E Giacomo Costantini non vede l’ora di unire il suo talento con quello del primo Chef Stellato del Piceno: "Uno chef che stimo molto – ha dichiarato Costantini – con cui condivido le origini ‘Sibilline’ e gli sono davvero grato per aver accettato il mio invito".

Valerio Rosa