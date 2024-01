Miseria e Nobiltà, il classico di Scarpetta in dialetto ascolano

Appuntamento con la messa in scena di una delle commedie più belle di Eduardo Scarpetta, ‘Miseria e nobilità’, ma in questo caso adattata in dialetto ascolano da Guido Mosca, oggi, alle 18, al teatro Ventidio Basso. Protagonista sarà il gruppo teatrale dialettale ‘Gente nostra’ di Ascoli per la regia di Andrea Flaiani. Le scenografie sono di Franco Luzi e Piergiorgio Longo, i costumi di Doralice Fioravanti, trucco e acconciature di Domenica e Enrico Ciaffardoni, fotografo di scena Marco Cicconi, suggeritrice Milena Damiani, direzione di scena Cinzia Ciannavei. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro Ventidio Basso, in piazza del Popolo, dai 15 ai 7 euro