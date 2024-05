Montefiore, c’è la festa patronale

L’edizione 2024 della festa patronale di Santa Lucia a Montefiore dell’Aso sarà all’insegna del ritorno alle tradizioni, grazie al giovane comitato per i festeggiamenti. La novità di quest’anno sono le luminarie nel centro storico, che onoreranno la Santa nel suo più originale significato storico. Da giovedì prossimo le celebrazioni per la Santa avranno un approccio religioso, supportate dall’organizzazione parrocchiale con una processione lungo le vie del paese. Venerdì vi sarà la tradizionale gara di briscola, nel Belvedere De Carolis. Sabato musica e danze con la collaborazione dell’associazione italiana ciechi di Ascoli. Domenica corsa podistica dedicata alla memoria di Luciano Giannetti, 10 km competitivo e non competitivo; in serata lo spettacolo di cabaret con Andrea Paris, musica con la Tribute Band "Il Canto libero", omaggio a Lucio Battisti e alle 23 spettacolo pirotecnico.