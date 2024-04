Montelparo, l’esordio di Tonino Di Santo a 73 anni

Sabato scorso Montelparo ha aggiunto un’altra bellissima pagina alla sua millenaria storia sportiva e sociale. Nella venticinquesima giornata del campionato di calcio dilettanti di terza categoria, è infatti avvenuto l’esordio di Tonino Di Santo nelle file della squadra montelparese. Cosa c’è di straordinario? Tutto. Quel tutto ciò che fa capo alla personalità di Di Santo. Giovane 73enne, colonna portante della vecchia e gloriosa ‘Polisportiva Montelparo’ degli anni ’80-’90, protagonista di tante pagine di storia sportiva e non solo. Di Santo ha infatti dato tutto se stesso nel costruire l’identità della comunità montelparese, grazie alla sua passione per l’arte, la cucina e per essere membro della rievocazione storica del baccalà. A fronte del tempo, il sogno di Di Santo era quello di tornare in campo indossando i colori gialloblù del calcio. Così, con la costanza e la tenacia che lo hanno sempre contraddistinto nella vita, Di Santo ha affrontato, insieme ai ragazzi, i duri allenamenti settimanali per tutto l’inverno (ultimamente anche nel ruolo di preparatore atletico della squadra) fino all’ingresso in campo di sabato pomeriggio, per disputare la partita contro il Montemonaco. A commuovere giocatori e pubblico, il gesto del capitano Francesco Del Gobbo, che in campo ha consegnato la sua fascia al nuovo capitano Di Santo.

Paola Pieragostini