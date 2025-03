Moser: "Che sfide a cronometro in riviera"

Le iniziative per l’arrivo della Tirreno-Adriatico a San Benedetto del Tronto hanno preso il via ieri e ad aprire la serie di eventi dedicati al ciclismo è stato Francesco Moser, una autentica leggenda vivente. Lo ’sceriffo’ ha partecipato prima a un convegno e poi all’inaugurazione di una mostra dedicata alle biciclette dei campioni. Il primo appuntamento si è svolto ieri mattina all’Auditorium comunale, dove Moser ha dialogato con Beppe Conti, storico giornalista sportivo, Mara Mosole, ex ciclista, e con il sindaco Antonio Spazzafumo sul legame tra San Benedetto e la corsa dei due mari. L’ex campione ha ricordato i suoi anni in gara, sottolineando come la cronometro finale della Tirreno-Adriatico si disputasse proprio a San Benedetto.

"Ai nostri tempi la gara si chiudeva con una prova a cronometro di diciotto chilometri sul lungomare. Ieri l’ho ripercorsa in bici e ho notato qualche cambiamento" ha raccontato, aggiungendo un aneddoto su Roger De Vlaeminck, dominatore della corsa negli anni ‘70. "Nel 1973 c’era lui, era imbattibile, ma con il tempo siamo riusciti a spodestarlo". Dopo il convegno, nel pomeriggio, è stata inaugurata la mostra Le Bici dei Campioni presso la Palazzina Azzurra. In esposizione alcune delle biciclette più iconiche della storia del ciclismo, tra cui quelle di Coppi, Bartali, Pantani e dello stesso Moser, accanto alle opere dell’artista Miguel Soro Garcia. A tagliare il nastro il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, Moser e il collezionista Gianfranco Trevisan, che ha messo a disposizione le biciclette per l’allestimento. "Una mostra splendida, che unisce il valore storico delle bici dei campioni alle maglie dei grandi del passato e all’arte. Negli ultimi anni abbiamo cercato di arricchire la manifestazione con eventi culturali" ha spiegato l’assessore.

Il programma di avvicinamento alla Tirreno-Adriatico prosegue con una serie di incontri e presentazioni di libri dedicati al ciclismo, tra cui l’appuntamento con Giancarlo Brocci, fondatore de L’Eroica, e la presentazione di testi che raccontano la storia della corsa e il suo legame con San Benedetto. Venerdì pomeriggio ci sarà la presentazione del libro di Stefano Novelli ’Una corsa… dal mare verso il mare’. In scaletta anche attività per bambini, come il Bici Park, che offrirà lezioni di ciclismo per tutte le età, e incontri con campioni del passato come Silvio Martinello, oro olimpico e campione del mondo su pista.

Emidio Lattanzi